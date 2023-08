Podcast zum Schweizer Fussball – Frust in Basel, Erschrecken in Bern – und ganz oben steht der FCZ Warum herrscht in Basel schon eine Stimmung, als sei die Saison vorbei? Muss YB schön spielen – oder reicht erfolgreich? Und wieso ist der FCZ Leader? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Vier Runden sind erst gespielt in der Super League. Und aus Basel sind schon die Wörter «Frust», «Ratlosigkeit» und «Verwirrung» zu hören. So beschreibt Tilman Pauls in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts die Stimmung im St.-Jakob-Park nach dem 1:2 des FC Basel gegen Lausanne-Sport: «Die Zuschauer, Goalie Marvin Hitz nach dem Spiel, Trainer Schultz in der Medienkonferenz: Irgendwie wirkte das alles so, als ob die Saison schon gegessen sei – und das zu diesem Zeitpunkt in der Saison.»

So hören Sie unseren Fussball-Podcast Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Wobei die Diskrepanz interessant ist zwischen der Einschätzung von Hitz («Man hat gesehen, dass das Kader so nicht reicht») und jener der Clubführung. Die empfindet die aktuellen Spieler als zumindest gut genug, um in der Liga mitzuhalten. Auch Pauls findet: «Man könnte schon auf die Idee kommen, dass die ersten elf Spieler gegen Lausanne eine bessere Figur abgeben müssten.» Gleichzeitig merkt er an: «Das ganze Gefüge, die ganze Mannschaft ist so verunsichert, dass man die Probleme gar nicht an einzelnen Spielern festmachen kann.»

Nicht viel besser klingt es, wenn unser Berner Kollege über die Young Boys redet. Obwohl diese mit acht Punkten aus vier Spielen punktemässig ansprechend in die Saison gestartet sind. «Die Resultate sind okay», findet Dominic Wuillemin, «was bedenklich ist, sind die Auftritte selber. Die gehen von schwach bis maximal durchzogen. Und das eineinhalb Wochen vor den Playoffs zur Champions League.»

Thomas Schifferle hat die Partie der Berner in Luzern (1:1) gar als «75 Minuten lang erschreckend schwach», wahrgenommen. Was zur Frage führt, ob Raphael Wicky zu wenig aus seinem starken Kader macht. Eine Antwort würden die Playoff-Spiele zur Königsklasse geben, sagt Wuillemin. Und verweist darauf, dass Wickys Vertrag in einem Jahr ausläuft – und die Playoffs auch eine Auswirkung auf eine mögliche Verlängerung haben dürften.

Ausserdem diskutieren wir den – wir geben es zu – für uns doch überraschenden Leader Zürich. Wir geben zu, dass wir Winterthur zuletzt vielleicht doch etwas arg kritisch besprochen haben. Und wir fragen uns, warum die chinesischen Besitzer ein Interesse daran haben sollten, noch etwas ins Kader der Grasshoppers zu investieren, da sie doch intensiv nach jemandem suchen, der ihnen den Club abkauft.

Wann welches Thema besprochen wird

02:11 Stade Lausanne-Ouchy - FC Zürich

16:12 Winterthur - Grasshoppers

28:59 FC Basel - Lausanne-Sport

46:14 FC Luzern - Young Boys

58:37 FC Lugano - Yverdon-Sport

60:40 Servette im Europacup

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.