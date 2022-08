Europa-League-Playoff in der Fremde – Der FC Zürich darf sich nicht mehr in die eigene Tasche lügen Nach dem Tiefpunkt in Winterthur braucht der Meister eine massive Steigerung, um gegen Heart of Midlothian die Gruppenphase der Europa League erreichen zu können. Thomas Schifferle

Ratlos und sieglos: Adrian Guerrero, Bledin Krasniqi und Bohdan Viunnyk (von links) versuchen, die Leistung gegen Aufsteiger Winterthur zu begreifen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Franco Foda ist so konzentriert, wie es ein Franco Foda eben ist. Zumindest bis auf einen kurzen Moment, da ringt er sich wirklich ein Lächeln ab. Das ist bei der Frage, ob er sich Gedanken mache zur wirtschaftlichen Bedeutung eines solchen Spiels. Oder ob er sich sage, damit solle sich der Präsident beschäftigen, er habe sonst schon genug zu tun.

Lange hält das Lächeln nicht an, aber es beweist, dass es auch zu seinem Mimik-Repertoire gehört. Er antwortet, Einnahmen aus dem Europacup seien immer wichtig. Aber er will sich auf das konzentrieren, was er beeinflussen kann. Das ist das Sportliche.

Das Gastspiel in St. Gallen kostet

Der Trainer des FC Zürich sitzt an diesem Mittwoch im St. Galler Kybunpark. Nicht dass er etwas gegen diesen Ort hätte. Trotzdem wäre er lieber nicht hier, sondern im Letzigrund, um übers anstehende Heimspiel im Playoff zur Europa League gegen Heart of Midlothian zu reden. Blöderweise für den FCZ ist das eigene Stadion schon wieder wegen eines Konzerts anderweitig besetzt.

Präsident Ancillo Canepa missfällt das ungemein. Heimspiele in einem anderen Stadion würden einen Millionenschaden verursachen, sagt er. So geht Geld verloren, das er sehr gut gebrauchen könnte, um das strukturelle Defizit von rund 5 Millionen Franken besser decken zu können. In St. Gallen werden nur 6000 Zuschauer erwartet. Wenigstens haben sich um die 1000 aus Edinburgh angesagt.

«Wir müssen die Situation annehmen, wie sie ist», sagt Foda. Das Stadion kennt er wenigstens vom Gastspiel mit dem FCZ vor knapp drei Wochen. Die Stimmung war grossartig und die Leistung der eigenen Mannschaft gut genug, um gleich ein paar Tore zu erzielen. Am Ende blieb ein 0:2, das so typisch ist für die Ausbeute in der Meisterschaft. 5 Spiele, 0 Siege, 2 Punkte, 1:10 Tore – das sagt alles.

Findet er in seinen Notizen die Anleitung zum Siegen? FCZ-Trainer Franco Foda beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Heart of Midlothian. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Der Auftritt am letzten Sonntag in Winterthur war der absolute Tiefpunkt unter Foda. In der ersten Halbzeit seien sie in allen Bereichen nicht gut gewesen, sagt er. Es ist eine freundliche Untertreibung für eine Leistung, die angesichts der eigenen Ansprüche eine Beleidigung war. Dabei hatte Canepa vor dem Spiel geglaubt, das 3:0 gegen Linfield Belfast gäbe ihnen «Schub, Sicherheit und Selbstvertrauen».

Foda möchte mit drei Tagen Distanz differenzieren. Die zweite Halbzeit sei «viel, viel besser» gewesen, meldet er. Er will eine Reaktion seiner Mannschaft gesehen haben, eine Mannschaft, die «alles» getan habe, um das Spiel zu drehen. Man kann sich immer auch in die eigene Tasche lügen. Immerhin muss selbst Foda zugeben, einen Sieg hätten sie sich nicht verdient. Und in Erinnerung bleibt der Kommentar von Captain Yanick Brecher: Nur wegen einer kleinen Steigerung nach der Pause solle bloss keiner «etwas schönreden».

Die Aufarbeitung des Gastspiels auf der Schützenwiese muss sehr intensiv gewesen sein. Zumindest berichtet Foda davon. «Gegen Hearts müssen wir ein anderes Gesicht zeigen», sagt er. Es ist kein schlechter Rat, um in die Gruppenphase der Europa League einziehen zu können. Dieser Wettbewerb ist finanziell lukrativer und wegen der möglichen Gegner auch sportlich attraktiver als die Conference League. Mögliche Gegner heissen Manchester United, Arsenal, Roma, Lazio oder Union Berlin – «sie gehören zur Crème de la Crème des europäischen Fussballs», sagt Canepa.

Die Hearts sind ein unangenehmer Gegner, von schottischem Schrot und Korn. 20 der 25 Spieler sind Schotten oder Engländer, Trainer Robbie Neilson und sein Stab sind Schotten. Neben allen physischen Stärken hat Foda aber mit Alan Forrest, Barrie Mckay und Liam Boyce auch noch drei gefährliche Stürmer ausgemacht. Er will sich deshalb nicht weiter unter Druck setzen. «Gewinnen muss man immer», sagt er. Nur gelingen tut es dem Foda-FCZ sehr selten.



Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.