Qualifikation zur Champions League – Der FCZ kämpft sich zurück – und scheitert trotzdem Dem Team von Trainer Franco Foda gelingt im Rückspiel gegen Karabach nur ein 2:2 nach Verlängerung. Der Traum von der Königsklasse ist somit vorbei. Thomas Schifferle

Kwabena (Nummer 11) schiesst Karabach mit dem Treffer zum 2:2 ins Glück. Foto: Keystone

Der FC Zürich ist in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League an Karabach gescheitert. Das Team von Trainer Franco Foda erreichte im Rückspiel nur ein 2:2 nach Verlängerung. Das war in der Endabrechnung nicht genug, da der FCZ das Hinspiel 2:3 verloren hatte.

Die Partie im Letzigrund hätte nicht besser beginnen können, nach fünf Minuten führte das Heimteam nach einem Eigentor von Medvedev 1:0. Doch nach der Pause kämpften sich die Gäste dank dem Treffer von Kady (56.) in die Partie zurück. Bis tief in die Nachspielzeit hinein sah es nach dem vorzeitigen Scheitern der Zürcher aus, ehe Santini den Ball über die Linie köpfelte (94.).

Es kam zur Verlängerung – und die Kraftreserven der Zürcher schwanden immer mehr, was Kwabena in der 98. Minute mit dem Treffer zum 2:2 bestrafte.

