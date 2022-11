Kampf um die Champions League – Basel und Zürich spielen für alle anderen Schweizer Clubs Die Schweiz droht ihren Platz in der Qualifikation zur Königsklasse zu verspielen. Verlieren Basel und Zürich ihre letzten Gruppenspiele, ist es passiert. Florian Raz

Spezieller Ort für ein spezielles Spiel: Basels Trainer Alex Frei im Republik-Stadion, wo er gegen Pyunik um das europäische Überwintern spielt – und auch um das Standing des Schweizer Fussballs in Europa. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Aufgabe könnte schwerer kaum sein. Der Tabellenletzte der kleinen Schweizer Super League zu Gast beim Leader der kolossalen englischen Premier League? Da kann es eigentlich nur einen Sieger geben. Der FC Zürich wird natürlich trotzdem antreten im Emirates Stadium, um gegen Arsenal jene Chance zu packen, die er eigentlich nicht hat.

Wollen die Zürcher europäisch überwintern, dann brauchen sie einen Sieg gegen das Team des Schweizer Nationalspielers Granit Xhaka. Nur so können sie darauf hoffen, die Norweger von Bodö noch abzufangen. Etwas komfortabler ist die Ausgangslage für den FC Basel. Dem reicht bei Pyunik Jerewan ein Unentschieden, um wenigstens das Playoff der Conference League zu erreichen.

Beide Teams spielen aber nicht allein um ihre unmittelbare Zukunft. Alle Schweizer Clubs, die irgendwann auch einmal europäisch antreten wollen, müssen auf Zürich und Basel hoffen. Die Schweiz droht nämlich im europäischen Ranking abzurutschen. Das würde bedeuten, dass sie den zweiten Platz in der Qualifikation zur Champions League nach nur einer Saison wieder verlieren würde.

Banger Zürcher Blick: Ivan Santini und Kollegen brauchen auswärts bei Arsenal einen Punkt, um die europäische Chance aufrechtzuerhalten – und Schützenhilfe. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Verlieren Basel und Zürich ihre beiden Partien in Jerewan und London, ist es bereits geschehen. Bis und mit Rang 15 der Länderrangliste darf auch der Zweite der Meisterschaft noch um einen Platz in der Königsklasse spielen. Die Schweiz ist derzeit nur auf dem 16. Platz und braucht Punkte, um sich wieder nach vorn zu arbeiten.

Welchen Vorteil ein Platz in der Qualifikation zur Champions League bietet, hat in dieser Saison der FCZ gezeigt. Er ist als Meister in der Champions League gestartet und schliesslich in der Europa League gelandet: Verlierer in der Qualifikation rutschen nämlich immer einen Wettbewerb tiefer, ehe sie ganz ausscheiden. Ein Team, das in der Qualifikation zur Champions League startet, hat so drei Chancen, in eine Gruppenphase zu kommen.

Positiv aus Schweizer Sicht ist, dass die Abstände derzeit extrem eng sind. Der Rückstand auf Rang 12, den Norwegen belegt, beträgt nur 0,32 Punkte. Ein Sieg eines Schweizer Vertreters ist 0,5 Punkte wert. Allerdings haben alle Nationen, die vor der Schweiz liegen, ebenfalls noch mehrere Teams im Rennen.

Im Idealfall verlieren am Donnerstag die drei tschechischen Vertreter ihre Spiele, während mindestens ein Schweizer Club punktet. Das würde reichen, damit die Schweiz die Saison mindestens auf Rang 15 beendet.

Wie auch immer Basel und Zürich spielen: Ihre Resultate haben Auswirkungen auf die Spielzeit 2024/25. Für die kommende Saison steht fest, dass fünf Schweizer Clubs europäisch starten dürfen. Der Meister und der Tabellenzweite in der Qualifikation zur Champions League.

