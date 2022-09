Niederlage in Genf – Der FCZ verliert schon wieder – zu zehnt zum 2:3 bei Servette Der FC Zürich kann auch im achten Meisterschaftsspiel nicht gewinnen. Bei Servette gibt es eine Niederlage in Unterzahl und in letzter Sekunde. Thomas Schifferle

Jonathan Okita: Nach zwei Toren sah er Rot. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Mit grossen Hoffnungen waren die Zürcher nach Genf gereist. Hier wollten sie endlich den Befreiungsschlag landen, den sie so herbeisehnen. Am Ende blieb ihnen ein weiteres Mal nur eine Enttäuschung. In der 95. Minute wurde der FCZ für seine nachlässige Deckungsarbeit bestraft und kassierte noch das Tor zum 2:3. Damit sind die Zürcher saisonübergreifend schon seit elf Spielen sieglos, letztmals gewannen sie am 7. Mai in St. Gallen.

Wesentlichen Anteil an diesem Resultat hat Jonathan Okita. Zuerst war er es, der seine Mannschaft zweimal nach einem Rückstand ins Spiel zurückbrachte. In der 21. Minute gelang ihm, von Selnaes gediegen freigespielt, mit einem Heber das 1:1. Und in der 50. Minute traf er aus 22 m herrlich in die hohe Ecke zum 2:2. Die Genfer Tore hatten Timothé Cognat in der 3. und Moritz Bauer in der 43. Minute erzielte. In beiden Fällen sah die Zürcher Abwehr nicht gut aus.

Doch dann war er es, der seine Mannschaft entscheidend stoppte. In der 72. Minute verstolperte er einen Ball und wurde für sein Foul verwarnt, und weil er schon kurz zuvor Gelb für eine Dummheit gesehen hatte, bekam er jetzt Rot.

Vom Meister kam danach nichts mehr. Wenigstens schien er sich einen Punkt retten zu können. Aber dann kam der Corner, den David Doulin freistehend aus kurzer Distanz mit dem Kopf zum Genfer Sieg verwerten konnte.

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.