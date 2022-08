2:4 gegen den FCB – Der FCZ wartet weiter auf den ersten Sieg Im Kellerduell zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel setzen sich die Gäste im Letzigrund mit 4:2 durch. Marcel Rohner Nicolas Kaiser

Andi Zeqiri bejubelt vor der Basler Kurve im Letzigrund seinen Treffer. Foto: Keystone

Die beiden Mannschaften, die in dieser Super-League-Vorrunde bisher noch von Ladehemmungen geplagt sind, tasteten sich in der Startviertelstunde vorsichtig ab. Das Team von Franco Foda schien an den Europa-League-Erfolg vom Donnerstag anknüpfen zu wollen. Die Standards brachten nach einer harzigen Startphase endlich etwas Schwung in das Spiel. Nach einem Eckball von Males löste sich Zeqiri geschickt von seinen Verteidigern und traf in der 23. Minute mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0.

Zürich versuchte daraufhin vermehrt Druck zu machen, liess sich nicht demoralisieren und kam nur zehn Minuten später zum einem Eckball, der die Geschehnisse zuvor quasi spiegelte – Eckball Selnæs, Kopfball Kryeziu, unhaltbares Tor für den FC Zürich – 1:1.

In der zweiten Halbzeit kamen die Basler schliesslich besser aus der Kabine. Viel besser. Mit erhöhter Kadenz kamen sie schnell wieder zu einem Freistoss, der prompt wieder in einem Tor resultierte. Xhakas weite Flanke fand Amdouni – nächster Kopfball, nächstes Tor. Eine unmittelbare Reaktion des FCZ blieb dieses Mal aus, denn Basel liess den Zürchern gar keine Zeit zum Reagieren. Der nächste Standard, nur vier Minuten später, führte erneut zu einem Tor. Wieder war Xhaka der Vorbereiter, der Torschütze bei diesem Kopfballtor lautete zum zweiten Mal Zeqiri.

Basel endlich in Torlaune

Die Basler schienen in der Super League endlich ihre Torlaune gefunden zu haben, denn bei einem Doppelschlag blieb es nicht. Noch einmal drei Minuten später erhöhte Males nach einer ungenügenden Flankenabwehr von Brecher mühelos auf 4:1 – die Zürcher zerbrachen innerhalb von sieben Minuten.

In der Folge versuchte sich der FCZ wieder zu fangen, kam zu einigen aussichtsreichen Chancen, von denen aber bis in die Schlussphase keine eine Gefahr für Hitz darstellte. In der 88. Minute konnte Rohner gar alleine auf das Tor der Basler zustürmen, jedoch verzog der Zürcher. So kam der FCZ in der Nachspielzeit schliesslich doch noch zu einem kleinen Erfolg – natürlich wieder per Standard. Adams fällte Vyunnyk im Strafraum und Dzemaili verwandelte sicher zum 2:4 Endstand.

