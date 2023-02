Zürcher Wahlen – Der FDP-Präsident sieht seine Partei trotz allem als Siegerin Die Freisinnigen können den 2019 verlorenen Regierungssitz nicht zurückerobern. Und im Parlament stagnieren sie. Sabrina Bundi

Hans-Jakob Boesch ist zufrieden mit den Resultaten der FDP. Foto: Sabina Bobst

Einst war der Zürcher Freisinn mit Abstand die stärkste Partei im Kanton Zürich. Die FDP besass in den 90er Jahren bis zu 50 Sitze im Parlament. Jetzt sind es noch 29. Über Jahrzehnte besetzte die Partei zwei Sitze auf der Zürcher Regierungsbank. 2019 verlor sie einen davon an die Grünen; ihr Kandidat Thomas Vogel unterlag damals dem Grünen Martin Neukom, der am Sonntag auch problemlos wiedergewählt worden ist.