Betrugsfall in Winterthur – Der fiese Trick mit der Wunderwurzel Eine Betrügerin lullte auf der Strasse eine Frau ein und verkaufte ihr für 800 Franken eine wertlose Wurzel, die angeblich aus dem Wallfahrtsort Lourdes stammte. Patrick Gut

Zuerst sagte die Betrügerin, dass man die Wurzel für 18’000 Franken hier besorgen müsse: Der Pilgerort Lourdes in den französischen Pyrenäen. Themenfoto: Keystone

Alles begann mit einer alltäglichen Situation. Madleina Degen (Name geändert) war Ende Juli 2020 mit ihrem Velo in Winterthur unterwegs, als sie von einer Frau am Strassenrand herangewinkt wurde. Die 40-jährige Touristin aus Österreich fragte Degen nach einem Esoterikladen, in dem sie Weihrauch und Rosenquarz einkaufen könne.

Degen war hilfsbereit und suchte auf ihrem Handy nach der Adresse des Ladens. Eigentlich wollten sich die beiden Frauen nun verabschieden. «Du hast eine super Ausstrahlung und eine super Aura», schmeichelte die Österreicherin der Velofahrerin. Die Touristin sagte Degen, sie habe eine «riesige Gabe» und ein «heilender Beruf» wäre das Richtige für sie. Die Österreicherin verwickelte Degen in ein zweistündiges Gespräch. Schliesslich machte sie Degen allerdings darauf aufmerksam, dass sie eine «wahnsinnige Blockade» habe und die «Energie nicht fliessen» würde.

Reise nach Lourdes

Das Problem lasse sich aber beseitigen. Sie brauche bloss mit einer speziellen Wurzel aus dem Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich ein Reinigungsritual durchzuführen. So könne sie die Blockaden lösen und die negativen Energien würden verschwinden. Eine Hürde gab es: Weil aktuell ganz spezielle Mondkonstellationen herrschen würden, müsse sie bis Anfang August 2021 nach Lourdes reisen. Und: Die ganz spezielle Wurzel sei nicht gratis zu haben. Sie koste rund 18’000 Franken.

Für Degen war das ein Ding der Unmöglichkeit. Weder könne sie nach Lourdes fahren, noch könne sie sich eine derart teure Wurzel leisten. Die Touristin zog darauf flugs eine Wurzel aus ihrer Tasche, brach ein Stück davon ab und legte dieses in die Hand der Velofahrerin und sprach eine Art Gebet. Es sei die Bestimmung dieses Stückes Lourdes-Wurzel, dass es in ihren Besitz komme, ihr Freude bringe und die Blockade löse.

«Den Geiz loslassen»

Nun folgte der entscheidende Teil, der aus der vermeintlich ganz alltäglichen Begegnung letztlich einen Betrug machte. «Was wäre Ihnen diese Wurzel denn wert?», fragte die Touristin schliesslich. «500 Franken», druckste Degen, nachdem die Touristin sie eine Weile bedrängt hatte. Diese Zahl schien nicht gut anzukommen. Sie sei offensichtlich noch voll in der Blockade und müsse auch den «Geiz loslassen», sagte die Österreicherin.

Die beiden Frauen gingen gemeinsam zum Bancomaten im Einkaufszentrum Deutweg, und Degen hob 800 Franken ab, die sie der Touristin übergab – für ein wertloses Stück Holz.

Wie die Touristin erwischt wurde, geht aus dem rechtskräftigen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland nicht hervor. Die Frau ist aber wegen Betrugs zu einer unbedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 30 Franken (entspricht 3600 Franken) verurteilt worden. Zusätzlich muss die Österreicherin eine Gebühr von 1000 Franken bezahlen.

Patrick Gut ist Reporter. Nach dem Lizenziat in Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Zürich hat er den Grundkurs am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert. Seit 1995 arbeitet er als Journalist. Mehr Infos

