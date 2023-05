Neue Pläne von Apple – Der Fitnesstracker soll feststellen, wie wir uns fühlen Simple Trainingshilfe reicht nicht mehr, nun will Apple mit einem neuen KI-Projekt viel weiter gehen. Dafür will der Techkonzern tiefer ins Leben der Nutzerinnen hineinblicken. Pia Wertheimer

Sie kann bereits den Herzschlag überwachen und soll künftig noch viel mehr Daten sammeln können: Die Apple Watch. Foto: Jeff Chiu (Keystone)

Der Tag könnte so beginnen: Sanfte Musik tönt aus dem vernetzten Lautsprecher, eine smarte Leuchte strahlt dazu tageslichtähnlich. Und dann meldet sich das Tablet. «Wolltest du nicht heute laufen gehen?» Wer sich jetzt umdreht, auf den Wecker haut und weiterschlafen möchte, hat nicht mit der App auf dem Tablet gerechnet. «Denk dran, wie gut du dich danach immer fühlst», säuselt es aus dem Gerät, «und es regnet nicht mal.» So ähnlich könnte es kommen, wenn der Elektronikkonzern Apple jene Pläne verwirklicht, über die die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Insider haben Journalisten der Agentur gesteckt, dass Apple mit hohem Aufwand daran arbeitet, eine Software zu entwickeln, die so etwas werden soll wie der Heilige Gral des Fitnesstracking.