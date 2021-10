Hackerangriffe auf Autos – Der Fluch der Vernetzung Cyberangriffe auf Autos sind aktuell kaum ein Risiko. Denn es gibt erst wenige hochvernetzte Autos, und den Hackern fehlt tiefgehendes Spezialwissen. Doch das dürfte sich schon bald ändern. Holger Holzer

Je vernetzter die Autos werden, desto anfälliger sind sie für Hackerangriffe. Foto: Shutterstock

Digitale Angriffe auf Autos lösen zurzeit eher Erstaunen als Schrecken aus. Etwa, wenn Forscher es schaffen, einen Tesla ferngesteuert zum Stehen zu bringen oder das Kamerasystem eines Robo-Auto-Prototyps mit manipulierten Strassenschildern so zu verwirren, dass das Fahrzeug komplett die Orientierung verliert. Dass sich moderne Autos mit ihren komplexen Elektronikarchitekturen und immer autonomeren Computersystemen von aussen manipulieren lassen, ist also auch ausserhalb von Hackerkreisen längst klar.

Die Zahl der kriminellen Anwendungsfälle ist aktuell jedoch noch relativ klein. Berüchtigt ist vor allem das sogenannte Jamming, bei dem die Funksignale von Autoschlüsseln abgefangen werden, um das Fahrzeug unbefugt öffnen und stehlen zu können. Die nötige Technik ist simpel, Anleitungen gibt es im Darknet, die Teile in jedem Bau+Hobby. Bei Lastwagen ist zudem das Manipulieren der digitalen Telematikdienste beliebt, um die Fahrzeuge zu finden und über Nacht zu leeren. Darüber hinaus sind digitale Angriffe auf Autos jedoch schwierig. Vor allem, weil die Attacke physisch über die USB- und OBD-Ports im Cockpit erfolgen müsste. Doch der Einbruch in ein Fahrzeug ist riskant und aufwendig – und als kriminelles Geschäftsmodell skaliert das nicht.

125 Millionen vernetzte PW von 2018 bis 2022

Interessanter ist der Angriff aus der Ferne, möglichst auf mehrere Fahrzeuge gleichzeitig. Und das wird künftig einfacher: Denn immer mehr Neuwagen verfügen über Vernetzungstechnik – sie kommunizieren per WLAN oder Mobilfunk ständig mit der Cloud des Herstellers, mit anderen Fahrzeugen und bald auch mit Ampeln oder Verkehrsschildern. Der Angriffspunkt verschiebt sich daher vom Fahrzeug selbst auf die Ebene der Kommunikation. Rund 125 Millionen vernetzte Personenwagen werden weltweit zwischen 2018 und 2022 verkauft, schätzen Experten. Mehr als genug Ziele also.

Gleichzeitig entwickelt sich die Technik der Kriminellen weiter. Wo es heute noch häufig persönliches Spezialwissen braucht, reicht künftig simples technisches Verständnis, denn die Soft- und Hardware für Angriffe lässt sich zunehmend einfach im Darknet bestellen. Am selben Ort findet man auch Informationen zu typischen Sicherheitslücken verschiedener Fahrzeuge. Die Sicherheitsexperten von Trend Micro zumindest beobachten diese Entwicklung bereits. «Die Entdeckung von Sicherheitslücken und Schwachstellen ist einfacher geworden, da viele der Angriffe von der Theorie in die Praxis übertragen worden sind und dann als Waffe eingesetzt und zum Kauf angeboten werden», heisst es im aktuellen White Paper Connected Cars.

Verkehrssysteme ganzer Innenstädte lahmlegen

Bei potenziellen Opfern und Werkzeugen können Kriminelle also aus dem Vollen schöpfen. Und bei der Ausgestaltung der kriminellen Machenschaften setzt nur die Kreativität Grenzen. Das Spektrum reicht vom bewussten Umlenken eines Autos in eine dunkle Gasse bis zur Stilllegung der Verkehrssysteme ganzer Innenstädte. In erstem Fall könnten Brieftasche und Uhr zur Beute werden, im zweiten macht ein aus der Stadtkasse erpresstes Lösegeld den Hack attraktiv. Ähnlich könnte man an Geld kommen, wenn man Zugriff auf die Server der Hersteller bekommt und Kundendaten entwendet. Aber auch kleinere Betrügereien sind möglich: Wer es schafft, die wahre elektronische Identität seines Fahrzeugs zu verschleiern, kann etwa die automatisierten Bezahlsysteme von Tankstellen, Ladesäulen oder Parkhäusern austricksen.

Die Vereinten Nationen haben bereits auf die neuen Gefahren reagiert. Eine Verordnung des Weltforums für Harmonisierung führt sieben übergeordnete sowie dreissig untergeordnete Beschreibungen von Schwachstellen und Bedrohungen durch Cyberangriffe auf, an denen die Autohersteller ihre Gegenmassnahmen ausrichten können. Auch die Experten von Trend Micro haben Empfehlungen. Abgesichert werden müssen demnach vor allem die Back-End-Server der Autohersteller, die ansonsten für Angriffe auf Fahrzeuge oder zur Datenextraktion eingesetzt werden könnten. Zudem müssten Autos gegen sogenannte DoS-Angriffe geschützt werden, bei denen diese über ihre Kommunikationskanäle mit derart vielen Anfragen und Informationen bombardiert werden, dass die Rechenleistung zusammenbricht – eine Attacke, die auch aus dem traditionellen Internet bekannt ist. Zu guter Letzt ist in den Augen der Experten die Absicherung gegen Angriffe über Drittanbieter-Software nötig. Dabei handelt es sich beispielsweise um Apps für das Infotainmentsystem.

