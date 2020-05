Getestet: Der Sauerteig – Der Frankenstein-Moment Der neue Mann muss Brot backen können. Das ist sehr aufwendig, macht aber auch Freude – und bald ist der Teig überall. Stefan Busz

Auch kleine Monster haben ein Zuhause: Die Mutterhefe im Weckglas. bu

Der Züritipp testet Nützliches für die Zeit nicht nur in der Corona-Krise. Aktuell: Sauerteig.

Drei Dinge, so heisst es, müsse der Mann tun: ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen, ein Buch schreiben. Ein viertes Ding ist jetzt dazugekommen: Sauerteigbrot soll der neue Mann backen. Ist natürlich idiotisch. Denn die Produktion von Sauerteigbrot ist aufwendig und dauert ewig. Niemand hat eigentlich Zeit für solche Sachen. Ausser Männer, natürlich. Also: ich.

Nun, wie beginnen? Mein Lehrmeister (es ist der hochverehrte Claudio Del Principe) schlug vor: Äpfel in der Küche zwei Wochen reifen lassen, dann die Schnitze zwei Tage im Wasser fermentieren lassen – nur um das Starterset hinzukriegen. Ich nahm die Abkürzung, mixte Mehl mit Granatapfelsaft und voilà: nach drei Tagen erschienen die ersten Blasen. Hurra, das Ding lebt! Es war mein Frankenstein-Moment.

Das kleine Monster muss jetzt täglich gefüttert werden mit 50 Gramm Mehl, einem halben Dezi Wasser, nur so bleibt es bei Laune (ausser man steckt die Mutterhefe in den Kühlschrank). Jedenfalls: Ich bin jetzt bei der Brotproduktion, ich ziehe und dehne, knete oder knete auch nicht. Und sehe schon selber wie Teig aus. Teig an den Händen, Teig im Gesicht, Teig überall. Frau sagt: Pflanze doch besser auf dem Balkon einen Baum.