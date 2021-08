Analyse zum Messi-Transfer - Der Fussball bekommt einmal mehr, was er verdient

Lionel Messi zu Paris St-Germain – Der Fussball bekommt einmal mehr, was er verdient Der Wechsel des Superstars in die zweitklassige Ligue 1 ist vor allem eines: logisch. Er beruht auf einer Maschinerie, die nur dank den Fans funktioniert. Meinung Fabian Sangines

Steht neu bei Paris Saint-Germain unter Vertrag: Lionel Messi. Foto: Christophe Petit Tesson (EPA/Keystone)

Ganz kalt liessen die Tränen wohl keinen Fussballfan. Als Lionel Messi ein letztes Mal als Barça-Spieler im Camp Nou auftrat, um sich zu verabschieden. Um diesen Abschied zu erklären. Dabei ist die Erklärung relativ simpel: Die Trennung der vielleicht letzten grossen Ehe im Fussball ist nur die (logische) Folge eines Systems, das mithilfe jedes Fussballfans aufgebaut wurde. Ein System, das dazu führte, dass eine Ehe nicht nur auf Liebe basiert. Natürlich nicht.

Der FC Barcelona machte Messi zum bestbezahlten Spieler der Welt. Und Messi machte den FC Barcelona zum Verein mit den meisten Einnahmen der Welt. Nach seiner letzten Vertragsverlängerung im Sommer 2017 kostete der Argentinier seinen Herzensclub in drei Jahren 383’655’000 Euro. Gemäss diversen Finanzexperten brachte er Barça im gleichen Zeitraum 619’265’000 Euro ein. Abgesehen von den 127 Toren und 71 Vorlagen in 148 Spielen – aber was interessieren schon die sportlichen Zahlen? Wichtig ist im Fussball längst nur noch das Business.