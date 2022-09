EHC-Kloten-Chefcoach Jeff Tomlinson – «Der Gegner denkt noch einen Tick schneller als wir» Fünf Spiele und genauso viele Tore, zwei Punkte und Platz 13 – die Startbilanz des NL-Rückkehrers fällt für manche Fans ernüchternd aus. Jeff Tomlinson sieht seine Klotener auf Kurs. Aber auch auf einem schmalen Grat. Peter Weiss

Voller Einsatz, um seine Spieler auch auswärts aufs National-League-Level zu führen: Klotens Chefcoach Jeff Tomlinson, hier während der 1:9-Abfuhr in Freiburg gegen Gottéron. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

«Wir wussten, dass es schwer wird, es überrascht mich daher nicht, dass wir nach diesen fünf Spielen nicht besser dastehen. Alles ist in etwa so, wie ich es erwartet hatte, auch wenn wir sicher ein bis zwei Punkte mehr verdient hätten», sagt Jeff Tomlinson, und fügt an: «in den Heimspielen.» Zuhause habe seine Mannschaft gut gespielt, auswärts aber «ganz schlecht.» Der frappante Unterschied zwischen den Partien in der heimischen Stimo Arena, in denen sein Team punktete oder bis kurz vor Schluss kurz davor stand, und den haushohen Niederlagen in Davos und zuletzt am Dienstag in Freiburg ist dem Klotener Cheftrainer aber keinesfalls rätselhaft.