Kontroverse um Zürcher Schauspielhaus – Der geplante Neubau im Pfauen droht zu scheitern Ein Entscheid über die Sanierung des Schauspielhauses steht kurz bevor, der Verwaltungsrat geht in die Offensive. Eine Tamedia-Umfrage zeigt nun: Aktuell hat ein Neubau in der Bevölkerung einen schweren Stand. Corsin Zander Beat Metzler

Theatersaal des Schauspielhauses mit der Rabitzdecke von 1926. Foto: Thomas Egli

Das Schauspielhaus versucht nochmals mit geballter Kraft, seine Zukunft zu sichern. Der gesamte Verwaltungsrat tritt am Montag vor die Medien und will nochmals betonen, wie wichtig der Neubau des altehrwürdigen Theaters am Heimplatz, auch Pfauen genannt, sei. Neue Argumente werden nicht erwartet.