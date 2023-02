Israels Premier in der Zwickmühle – Der Getriebene Benjamin Netanyahu hat vielen vieles versprochen. Nun kann er es kaum noch jemandem recht machen, weder seinen extremistischen Regierungspartnern noch den USA. Peter Münch aus Tel Aviv

Proteste gegen Netanyahu-Regierung: Demonstrierende gehen in Tel Aviv jedes Wochenende auf die Strasse. Foto: Keystone

Paris ist eine Reise wert, gerade jetzt. In Frankreichs Hauptstadt darf sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu des Pomps erfreuen, den ein Empfang im Élysée-Palast stets mit sich bringt. Er kann mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Bühne der Weltpolitik bespielen. Und nebenher kann Ehefrau Sara, die natürlich mitgereist ist in die Stadt der Liebe, auch noch fein shoppen gehen am drangehängten Wochenende. Beste Bedingungen also für einen erfolgreichen Besuch.