Zürcher Unternehmen sparen Strom – Der «Glatt Tower» leuchtet diese Weihnachten weniger lang Erste Betriebe schränken freiwillig ihren Stromverbrauch ein. Was das bringt und warum der Sparappell bei Privaten gemäss einer Expertin nicht funktionieren wird. Vanessa Hann

Das Einkaufszentrum Glatt will in diesem Winter rund 41 Prozent des Stroms für die Weihnachtsbeleuchtung einsparen. Bild: PD

Im Winter erstrahlt der «Glatt Tower» in weihnachtlichem Licht. Tausende Autofahrerinnen und -fahrer sehen den leuchtenden Turm von der A1 aus. Doch dieses Jahr wird die Weihnachtsstimmung gedämpft: Das Glattzentrum hat entschieden, den Lichtermantel täglich eine Stunde weniger lang leuchten zu lassen, wie die Medienstelle auf Anfrage mitteilt. Ausserdem werden die Lichter bereits am 26. Dezember abgehängt statt wie üblich am 6. Januar.