Aufatmen an der Goldküste – Der Globus am Bellevue hat doch eine Zukunft Die beliebte Warenhausfiliale stand wegen Bauarbeiten vor dem Aus. Jetzt ist klar: Ende Jahr wechselt Globus in ein Provisorium – und kehrt nachher wieder an den alten Standort zurück. Edgar Schuler

Treffpunkt zum Sehen und Gesehenwerden: Der Globus am Bellevue mit Feinkostabteilung und Boulevardrestaurant. Foto: Urs Jaudas

Seit der Eröffnung 2003 gilt die Globus-Filiale am Bellevue als Dreh-, Angel- und Treffpunkt einer anspruchsvollen Kundschaft vom Zürichberg und vom rechten Seeufer. Gemüse, Früchte, Fleisch, Fisch, Käse, Brot und natürlich Wein – alles nur vom Besten, zuvorkommende Bedienung inbegriffen. Dazu das vielfältige Boulevardrestaurant mit Aussicht auf den Sechseläutenplatz. «Fast Food für die Goldküste» lautete der Werbeslogan. Und dem eiferte Globus erfolgreich nach.

Vor drei Jahren wurde dann bekannt: Ende 2022 ist Schluss. Die Besitzerin des Hauses am Sechseläutenplatz, der Immobilienkonzern PSP Real Estate, will totalerneuern und modernisieren. Das Ende einer Zürcher Institution schien sich abzuzeichnen. «Globus verliert den Standort am Bellevue», titelte der «Tages-Anzeiger».

Karikatur: Felix Schaad

Denn es war völlig offen, ob Globus nach dem Umbau der Liegenschaft Theaterstrasse 12 wieder würde dort einziehen können. Dazu stand die Warenhausgruppe vor einem Besitzerwechsel: Die Migros verkaufte den Geschäftsbereich an eine Investorengruppe, der auch bekannte internationale Luxuswarenhäuser wie KaDeWe in Berlin und Rinascente in Italien gehören.

Nach langer Funkstille steht jetzt fest: Ab Januar 2023 ist Globus voraussichtlich mit einem Feinkostangebot weiter in der Gegend präsent. Es wird an die Seefeldstrasse 9 umziehen. Dieses Haus gehört ebenfalls PSP Real Estate. Die Lokalität wird frei, weil die Bindella-Gastronomie dort Ende Juni ihre Weinbar Masi schliesst.

«Best of Delicatessa»

Laut mehreren Quellen im Globus-Umfeld ist ein – allerdings stark reduziertes – Sortiment der Globus-Lebensmittelabteilung Delicatessa an dem provisorischen Standort vorgesehen. Geplant sei primär der Offenverkauf von Frischprodukten, dazu ein auf Aktionen eingeschränktes Weinangebot. Nach anderthalb bis zwei Jahren werde Globus dann wieder an den Sechseläutenplatz zurückziehen.

Offiziell bestätigt Globus-Mediensprecher Jan Lewerenz nur, ein Provisorium werde «sehr ernsthaft geprüft». Globus werde sich dabei auf «Best of Delicatessa» beschränken.

Ebenfalls bestätigt der Mediensprecher aber etwas viel Wichtigeres für die Stammkundschaft: Globus wird nach dem Umbau wieder an den alten Standort zurückkehren. «Das freut uns ausserordentlich», sagt Lewerenz. Gemäss den Plänen von PSP Real Estate soll der Umbau Mitte bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Masi war «kaum frequentiert»

Warum aber verlässt Bindella den Standort im quirligen Seefeld? Rudi Bindella junior, Geschäftsführer der Bindella-Gastronomie, sagt, dem Masi hätten die Aussenplätze gefehlt. «Bei warmem Wetter wurde das Ristorante kaum frequentiert.»

Zudem gehörte es zum Konzept des Masi, dass sich die Gäste frei von Tisch zu Tisch bewegen konnten, um sich zu unterhalten. Dem machte die Pandemie den Garaus: «Sitzpflicht, Trennwände und Vierertische verunmöglichten den Austausch, die Gäste blieben fern», sagt Bindella.

«Repräsentative Liegenschaft»

Für den Umbau der Liegenschaft an der Theaterstrasse 12 haben die Stadträte André Odermatt, Richard Wolff und Filippo Leutenegger Anfang Mai die Bewilligung erteilt. PSP Real Estate will nach eigenen Angaben «die fehlende Repräsentativität als Haus am Platz» korrigieren. Ziel sei es, das Geschäftsgebäude zu einer «zeitgemässen, repräsentativen Liegenschaft» umzugestalten.

So soll das Globus-Haus nach dem Umbau aussehen. Die Illustration stammt aus dem Jahr 2019 – noch war nicht bekannt, dass Globus 2024 wieder dort einziehen kann. Visualisierung: Jessenvollenweider, Basel

Das Haus an der Theaterstrasse 12 vis-à-vis dem Sechseläutenplatz wurde 1973 gebaut und diente der – unterdessen untergegangenen – Billigwarenhauskette ABM als Standort. 2003 zog Globus ein – und erlebte eine Erfolgsgeschichte. In den nun fast 50 Jahren ihres Bestehens wurde die Liegenschaft nie grundlegend saniert.

Grieder zieht um, bleibt aber an Bahnhofstrasse Infos einblenden Das Modehaus Grieder verlässt laut einer Medienmitteilung 2024 den markanten Bau am Paradeplatz und zieht an die Bahnhofstrasse 3 um. Das Grieder-Haus war 2014 von der Credit Suisse an die Swatch-Group verkauft worden. Seither wurde darüber gerätselt, ob Grieder in Zürich noch eine Zukunft hat. Nun ist klar: Grieder zieht in das Gebäude am seeseitigen Anfang der Bahnhofstrasse, das der Genossenschaft Baugarten gehört und zurzeit aufwendig umgebaut wird. Der neue Grieder wird 4000 Quadratmeter auf vier Etagen belegen. (ese)

PSP Real Estate hatte einen Studienwettbewerb für den Umbau ihres Prestigeobjekts unter sechs Planungsteams durchgeführt. Die Eingabe der Basler Architekten Jessenvollenweider wurde zur Weiterbearbeitung empfohlen. Das Umbauprojekt sieht vor, dass auf fast allen Etagen Aussenflächen möglich werden. Eine Dachterrasse soll eine spektakuläre Aussicht auf den Sechseläutenplatz und den See bieten.

Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen». Mehr Infos

