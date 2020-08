«Emir von Winterthur» vor Gericht – «Der grösste Fehler in meinem Leben» Der Hauptbeschuldigte im IS-Rekrutierungsprozess bereut Kontakte zu Hasspredigern. Er will nun Bodyguard werden. Kurt Pelda , Thomas Knellwolf UPDATE FOLGT

Der Prozess gegen zwei IS-Anhänger findet am Bundesstrafgericht in Bellinzona statt. Foto: Keystone/Ti-Press

Sieht so ein ehemaliger radikaler Emir aus? Sandro V. ist in Turnschuhen gekommen, in weissem Hemd, braun gebrannt, mit dicker Brille, den Bart und die Haare gestutzt. «Ja», sagt er am Montagmorgen vor dem Bundesstrafgericht ruhig ins Mikrofon, er sei 1986 in Winterthur geboren. «Ja», er lebe dort. Er sei von der Sozialhilfe abhängig, habe aber zwei Jobs in Aussicht.