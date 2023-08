Platzwart mit grossem Herz – Der grösste Schweizer Fan ist Neuseeländer Rik Wilson ist für den Trainingsplatz der Schweizer Fussballerinnen verantwortlich. Er nimmt den Job so ernst, dass ihm beim Gedanken an den Abschied die Tränen kommen. Fabian Sangines

Im Herzen ein Schweizer: Rik Wilson wurde zum grössten Fan des Schweizer Nationalteams. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Rik Wilsons blaue Augen werden immer wässeriger. «Bitte, wenn Sie etwas schreiben», sagt er, die Stimme zittert, wird höher, «dann schreiben Sie unbedingt: Es war einfach unglaublich!» Mehr als zwei Wochen war das Schweizer Nationalteam bei ihm in Dunedin, auf dem von ihm gestalteten und renovierten Trainingsplatz. Am Freitag wird es nach Auckland weiterziehen, da steht am Samstag der Achtelfinal gegen Spanien (7 Uhr Schweizer Zeit) an. «Bei ihrem Abschied werde ich sicher emotional», sagt Wilson, die Stimme ist mittlerweile wieder gewohnt tief, er wischt sich dabei aber eine Träne von der Wange. Es passt zu seinem Enthusiasmus, mit dem er bei der Sache ist.