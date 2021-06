Nachruf auf John McAfee – Der grosse Manipulator Software-Unternehmer, Lebemann, Guru – das Leben des IT-Unternehmers hatte viele, zuletzt auch bizarre Facetten. Nun ist er tot in seiner Gefängniszelle gefunden worden. Karin Janker , Helmut Martin-Jung

Vom Antiviren-Millionär zu einem der meistgesuchten Verbrecher der Welt: John McAfee in Guatemala City 2012. Foto: Saul Martinez (Keystone)

Wo nur soll man anfangen, das Leben des John McAfee zu erzählen? Bei seinem ersten Geniestreich, der Gründung des nach ihm benannten Unternehmens für Antiviren-Software? Bei seinem bizarren Leben im Dschungel von Belize mit jungen Frauen, Bodyguards und Waffen? Klar ist: Es gibt viel zu erzählen, fast zu viel, und keiner hat das mehr befördert als er selbst, der einst sogar aus dem Gefängnis heraus noch seinen Blog weiterführte.

Das Ende jedoch ist unrühmlich: Völlig dem Alkohol verfallen, körperlich angeschlagen, lebt er in einer Hotelruine irgendwo am Mittelmeer, bis man ihn schliesslich am 3. Oktober vorigen Jahres am Flughafen El Prat in Barcelona festnimmt. Acht Monate später wird McAfee, 75, nun tot in seiner Zelle im Gefängnis Brians 2 in Sant Esteve Sesrovires in der Nähe von Barcelona gefunden. Man habe sofort mit Reanimationsmassnahmen begonnen, ihm aber nicht mehr helfen können, heisst es aus dem katalanischen Justizministerium.