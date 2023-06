Abtreibungsinitiativen scheitern – Der grosse Streit um das Recht auf Abtreibung Seit Jahrzehnten kämpfen Befürworter und Gegner um die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs in der Schweiz. Noch hält der Status quo. Stephanie Jungo

Die feministische Bewegung steht für ein möglichst weitgehendes Recht auf Abtreibung. Foto: Dres Hubacher

Ein junger Mann rennt am Mittwochabend am Bundeshaus vorbei. In den Händen hält er ein Bündel Unterschriftenbögen. Die Unterstützer der beiden Anti-Abtreibungsinitiativen werfen am letzten Tag der Sammelfrist nochmals alles rein, am Ende reicht es trotzdem nicht. Mehrere Tausend Unterschriften fehlen. Beide Initiativen – eine sah eine Bedenkzeit vor einem Abbruch vor, die andere strengere Regeln bei Spätabtreibungen – scheitern.