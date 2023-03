Nio EL7 im Test – Der grosse Unbekannte Nio meint es ernst: Der E-SUV EL7 soll Massstäbe bei Ausstattung, Komfort und digitaler Intelligenz setzen – und so die Eroberung Europas beschleunigen. Aber nicht zum Dumpingpreis. Tomas Hirschberger

Unauffällig: Die klaren Seitenlinien des Nio EL7 werden nicht durch effekthascherische Sicken unterbrochen. Foto: Nio

Um den Namen gab es schon Streit, bevor das Kind überhaupt auf die Welt kam. Audi hatte den chinesischen Newcomer Nio verklagt, weil die Bezeichnung ihrer Elektrofahrzeuge einigen Audi-Modellen zum Verwechseln ähnlich war. Deshalb wurde aus ES7 einfach EL7. Doch egal, was am Ende hinten dransteht: Dieses Auto aus Shanghai könnte Audi und Co. noch ganz andere Probleme bereiten.