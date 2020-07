Familiäre Musikfreaks – Der grosse und der kleine Koenig Vater Dani ist eine lebende House-DJ-Legende, Sohn Romeo mag Hip-Hop und hat eben sein erstes Album veröffentlicht. Zum FCZ gehen die Koenigs gemeinsam. Thomas Wyss

Cooli Sieche unter dem kühlenden Schattenlaub des El Lokal: Romeo (l.) und Dani Koenig. Foto: Anna-Tia Buss

Irgendwann im Gespräch geht die vermeintlich harmlose Frage an den Sohn, ob er sich an Lieblingslieder aus der Kindheit erinnere. Er runzelt die Stirn und meint: «wahrscheinlich das, was am Radio lief».