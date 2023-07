Tipps für den Sommer – Der grosse Zürcher Badibeizen-Test 2023 Gleich mehrere Gastrobetriebe am Wasser haben neue Pächter. Wie gut und innovativ ist ihr Angebot? Wir testen die Neuen – und stellen die besten Klassiker vor. Claudia Schmid Emil Bischofberger

Curry, Fladenbrot mit Tofu, Pulled-Pork-Burger im Gump: Die Badi-Restaurants bieten mehr als Pommes und Bratwurst. Foto: Silas Zindel

Was für eine Vielfalt! Allein in der Stadt Zürich gibt es am See, an den Flüssen und in den Quartieren um die 20 Freibäder, die alle über einen Take-away oder ein Restaurant verfügen. Dazu kommen unzählige Badeanstalten in den Seegemeinden.