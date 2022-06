Analyse zu Boris Johnson – Der Grossmeister der Unverschämtheit ist angezählt Formal ist Boris Johnson der Sieger: Er hat das Misstrauensvotum überstanden. Aber die Macht des Premierministers wird jetzt erodieren. Es sieht so aus, als könnte er selbst Opfer des eigenen Systems werden. Michael Neudecker aus London

Muss mehr Gegenstimmen hinnehmen als einst Theresa May: Der britische Premier Boris Johnson. Foto: Dan Kitwood (AFP)

Boris Johnson bleibt Boris Johnson, ganz egal, was passiert. Er freue sich darüber, die Vertrauensfrage «überzeugend und entschieden» gewonnen zu haben, sagte Johnson noch in der Nacht auf Dienstag. Ja: Er habe jetzt sogar mehr Rückhalt in der Partei als je zuvor, schliesslich hat er nun mehr Prozent der Stimmen erhalten als damals bei der Wahl zum Parteichef, als sich nur 51 Prozent der Tory-Abgeordneten für ihn entschieden.