Ein Fahrzeug brannte im Tunnel – Der Gubristtunnel ist in beiden Richtungen gesperrt Wegen eines Fahrzeugbrands stauen sich die Autos in der ganzen Umgebung des Tunnels. Wann er wieder öffnet, ist unklar. Laut Polizei gab es keine Verletzte.

Laut der Polizei gab es beim Fahrzeugbrand im Gubrist laut jetzigen Kenntnissen keine Verletzte. Archivfoto: Urs Jaudas

Weil ein Fahrzeug in der Tunnelröhre Richtung Winterthur Rauch entwickelte, musste die Kantonspolizei Zürich den ganzen Gubristtunnel am Donnerstagmorgen sperren. Die Autos stauen sich in beide Richtungen. Gemäss dem TCS-Dienst Viasuisse ist mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde zu rechnen.

Stau bis zur Hardbrücke: Das ist die Situation um 12.50 Uhr. Screenshot Viasuisse

Es sei noch unklar, wann der Tunnel wieder geöffnet werden könne, sagt eine Sprecherin der Kantonspolizei. Verletzte habe es laut ersten Kenntnissen keine gegeben.

So sah die Situation vor dem Gubristtunnel am Limmattalerkreuz um 11.35 Uhr aus. Foto: Webcam Kantonspolizei Zürich

tiw

Fehler gefunden?Jetzt melden.