Probefahrt Cupra Born – Der Gute-Laune-Stromer Mit dem Born präsentiert die sportliche Seat-Tochter Cupra ihren ersten vollelektrischen Volkswagen. Ein stilsicherer Typ, der fliessend Deutsch spricht. Tomas Hirschberger

Sorgt für Spannung bei den Stromern: Der rein elektrische Cupra Born rollt an den Start. Foto: Cupra

Das Spielfeld, auf dem der neue Superstar punkten soll, ist noch holprig. Wenn der Cupra Born ab November auf seinem Heimatmarkt lanciert wird, trifft er auf eine – sagen wir mal – löchrige Ladeinfrastruktur. Was die Anzahl der öffentlichen Ladestationen angeht, zählt die Iberische Halbinsel zweifelsfrei noch zu den Entwicklungsländern der E-Mobilität in Europa. Spaniens neuer Stromstar soll nun die Steckerkultur ändern. Da ist es nur ein kleiner Schönheitsfehler, dass im Spielerpass des Cupra Born nicht «Born in Barcelona» steht, sondern «Made in Germany». Erst seit kurzem läuft der 4,32 Meter lange Kompaktwagen im VW-Werk Zwickau parallel zum elektrischen Bruder ID.3 vom Band.