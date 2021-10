Portrait einer Selbstmörderin - Der helle Wahn

Porträt Adelheid Duvanel – Der helle Wahn Ihr Leben war tragisch, ihr Werk einzigartig. Die Sprache der Schweizer Schriftstellerin ist heutig und erbarmungslos. Zürich feiert jetzt eine der wichtigsten Stimmen des 20. Jahrhunderts in einer Ausstellung. Christine Richard

Adelheid Duvanel gehört zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie lebte von 1936 bis 1996. Foto: Norma Hodel

Um das Grauen zu spüren, braucht es kein Halloween, keinen Horrorfilm. Es genügt vollauf, die grosse Schweizer Schriftstellerin Adelheid Duvanel zu lesen. Ihre Erzählungen sind kurz und kompakt. Was auf zwei, drei Seiten keimt, ist der Horror des Alltags. Trunksüchtige Männer, geschlagene Hausfrauen, überforderte Mütter, verkrachte Künstler, Depressive, Randständige und immer wieder Kinder.

Vergammelte Wohnungen, Wirrnisse der Einsamkeit, Orte der Trostlosigkeit. Purer Realismus – aber in Poesie gegossen wie in Bernstein. Was hier ausbricht, ist der helle Wahn. Jeder lebt für sich allein. Und einige sterben daran. Adelheid Duvanel, geboren 1936 bei Basel, dort gestorben vor 25 Jahren im Wald. Gestorben 1996 in einer eisigen Julinacht; gestorben an Unterkühlung, Medikamenten und wohl auch an Kälte allgemein.