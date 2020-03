Schutz gegen Corona-Infektionen – Der Herr der Masken Ein Zürcher Jungunternehmer hat auf eigene Faust 500’000 Schutzmasken aus China importiert. Doch das Geschäft hat seine Tücken. Und er sieht sich mit dem Vorwurf des Krisengewinnlers konfrontiert. Martin Huber

Zürcher Unternehmer auf Mission Schutzmaske: Beat Brun in seinem Büro. Foto: Thomas Egli

Es ist wie so oft in der Corona-Krise: Eine News jagt die nächste. Soeben haben die Nachrichtenportale gemeldet, dass Österreich die Maskenpflicht ausgerufen habe und es in der Schweiz zu wenig Masken gebe, um die ganze Bevölkerung damit einzudecken.