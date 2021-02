Naturschauspiel dank Meteor – Der Himmel über Kanada leuchtet blau Nur Frühaufsteher kamen in den Echtzeit-Genuss dieses sehenswerten, meteorologischen Ereignisses, dass sich hauptsächlich in der kanadischen Provinz Alberta abgespielt hat.

Ein kurzlebiger aber massiver blauer Lichtblitz erhellt am frühen Montagmorgen die Prärieprovinzen Kanadas. Nur Minuten später leuchtet das, was die Bewohner der Regionen kurz vor 6:30 Uhr Ortszeit zu sehen bekamen in den sozialen Medien. Dies, nachdem die Leute ihre Überwachungskameras durchsuchten und veröffentlichten, was sie aufgenommen hatten.

Allein bei der American Meteor Society gingen über 400 Berichte und mehr als 100 Videos des Naturereignisses ein. Das Ereignis AMS # 2021-978 wurde hauptsächlich in der kanadischen Provinz Alberta gesehen, war aber auch in British Columbia, Saskatchewan und Montana (USA) sichtbar.

Laut Professor und Kurator für Meteoritensammlung an der Universität von Alberta, Dr. Chris Herd, war der helle Blitz wahrscheinlich ein Meteor – und weil er «besonders hell» war, werde er als Feuerball klassifiziert.

Aufgrund der in den sozialen Medien veröffentlichten Fotos und Videos sagte der frühere Präsident des Edmonton Center der Royal Astronomical Society of Canada, Geoff Robertson, dass der Meteor wahrscheinlich die Grösse eines Schreibtisches oder Kühlschranks hatte und einige Teile davon möglicherweise ihren Weg auf die Erde gefunden haben könnten.

14 Kilogramm schwerer Meteorit in Schweden gefunden

Diesbezüglich hatten zwei schwedische Geologen Glück. Sie haben einen fast 14 Kilogramm schweren Eisenmeteoriten entdeckt. Dabei handelt es sich um das mutmassliche Hauptstück eines Meteoriteneinschlags vom 7. November, wie das in Stockholm ansässige Naturhistorische Reichsmuseum am Dienstag mitteilte.

Die beiden Schweden machten den seltenen Fund demnach in der Nähe von Enköping nordwestlich von Stockholm und übergaben ihn dem Museum. Nach Museumsangaben ist es das erste Mal seit über 60 Jahren, das ein beim Absturz beobachteter Meteorit in Schweden gefunden worden ist.

Der 14 Kilogramm schwere Meteorit, der in Schweden gefunden wurde. Foto: dpa

Unzählige Menschen in der schwedischen Region hatten an besagtem 7. November einen Feuerball gesehen, der den Himmel für etwa drei Sekunden erleuchtet hatte.

Der Astronom Eric Stempels von der Universität in Uppsala berechnete daraufhin den ungefähren Einschlagsort, an dem später bereits kleine Fragmente eines Eisenmeteoriten gefunden wurden. Das jetzt entdeckte Hauptstück ist rund 30 Zentimeter lang und stellt den wahrscheinlich grössten Rest des Himmelskörpers dar, der laut Stempels beim Eintritt in die Atmosphäre ursprünglich schätzungsweise neun Tonnen schwer gewesen ist. Einige kleinere Teile werden weiterhin in der Gegend vermutet.

sda/nag