Stammgast bei der ZSG – Der Holländer, der auf dem Kursschiff für Ordnung sorgt Kaum ein Passagier fährt die kleine Rundfahrt so oft wie Piet Klinkspoor. Im Sommer ist der Rüeschliker fast täglich auf den Schiffen anzutreffen, seit Jahren. Warum nur? Markus Hausmann

Bevor Piet Klinkspoor aufs Schiff steigt, schaut er jeweils, ob sein Kollege Fritz an Bord ist. Foto: Patrick Gutenberg

Der Mann am Schiffssteg in Kilchberg fällt auf. Nicht nur wegen seiner grossen Statur, des borstigen Bärtleins und der beneidenswerten Bräune. Sondern auch, weil er kurz vor Ankunft des Kursschiffs die Zugangsbrücke ergreift, die auf dem Steg parat liegt. Er schiebt sie um einen halben Meter vor, bis an die Kante des Stegs. «So ist es für die Matrosen weniger streng, die Brücke hinüberzuziehen», sagt er. «Das mache ich immer so.»