Explodierende Corona-Zahlen in Israel – Der Impfchampion wird zum Sorgenkind Israel kämpft gegen rasch steigende Infektionszahlen. Die einst beeindruckende Impfquote stagniert, weil vor allem ultraorthodoxe Juden und arabische Israelis nicht impfen wollen. Alexandra Föderl-Schmid

Viele von ihnen haben nicht vor, sich impfen zu lassen: Ultraorthodoxe Juden beim Gebet in Jerusalem. Foto: Oded Balilty (AP)

Israel galt als Vorreiter, wie man durch Impfen die Verbreitung des Coronavirus eindämmen kann. Im Juni wurde der Sieg über die Pandemie verkündet, und die letzten Restriktionen wurden aufgehoben – voreilig, wie sich nun zeigt. Die Zahl der Neuinfektionen steigt und steigt, es werden längst Werte wie zum Höhepunkt der Pandemie erreicht.

Vergangene Woche wurden bereits 8500 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag waren es 7700 weitere Fälle. Auch die Spitäler, die ihre Covid-Stationen bereits geschlossen hatten, füllen sich wieder mit Patienten. Mehr als 645 befinden sich in ernstem Zustand und 155 in kritischem, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Das sind Höchstwerte, die zuletzt im März erreicht wurden.