Kommentar zu Corona-Massnahmen – Der Impfzwang ist das kleinere Übel

Pflegepersonal in einem Tessiner Spital: Wollen wir es riskieren, diese Menschen in periodischen Abständen überzustrapazieren? Bild: Valeriano Di Domenico

Wir haben die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten, und es geht darum, zu entscheiden, welche schlimmer ist. Denn schlimm sind sie beide.

Erste Möglichkeit: Wir finden uns damit ab, dass sich etwa ein Viertel der Bevölkerung nicht impfen lassen will. Gutes Zureden durch Bernhard Russi und andere Prominente, Impfbüssli, Gratiskonzerte und sonstige Goodies bewirken offensichtlich wenig.

Wir richten uns also darauf ein, dass das Auf und Ab von hoher und tiefer Inzidenz weitergeht, und riskieren, das Gesundheitssystem und dessen Beschäftigte in wiederkehrenden akuten Notlagen bis zum drohenden Zusammenbruch zu strapazieren. So wie jetzt gerade.