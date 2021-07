Essay über Wilhelm Tell – Der importierte Widerstandskämpfer Historiker Roger Blum erzählt von seiner ersten Begegnung mit Wilhelm Tell und wie er lernen musste, dass der Freiheitskämpfer mitnichten nur ein Urschweizer war. Roger Blum

Weit über die Landesgrenze hinaus bekannt: Eine Kopie der Wilhelm Tell Statue von Altdorf steht auf der kleinen Insel «Rat» vor dem New Yorker Stadtteil Bronx, USA. Die Idee stammt vom Schweizer Künstler Gerry Hofstetter. Foto: Keystone

Es gibt eine gefakte Ausgabe der «Neuen Zürcher Zeitung», wahrscheinlich gefertigt zur Zeit der Achtundsechziger-Bewegung. Auf der ersten Seite steht die Schlagzeile: «Frevler-Mord an Landvogt Gessler». Diesen Mord in der Hohlen Gasse bei Küssnacht kann man in der Tat aus zwei Perspektiven sehen: Als feiges Attentat auf einen legitimen Vertreter der Obrigkeit, den vom König benannten Landvogt. Oder als Teil eines Freiheitskampfes eines immer wieder erniedrigten Volkes.

Diese doppelte Perspektive verfolgt uns in den aktuellen Nachrichten noch und noch: Die Freiheitskämpfer der einen sind oft aus der Sicht der andern Terroristen. So war es beim algerischen Front de la Libération Nationale (FLN), bei der Irish Republican Army (IRA), beim Vietcong, beim African National Congress (ANC) in Südafrika, bei den afghanischen Taliban oder bei der Palestine Liberation Organization (PLO): Ihre Kämpfer waren in den Augen der Unterjochten Helden und aus der Sicht der Herrschenden Schurken. Viele Rebellen oder Terroristen sind nach dem Durchbruch mehr oder weniger direkt an die Staatsspitze gelangt, etwa de Valera in Irland, Tito in Jugoslawien, Ben Bella in Algerien, Arafat in Palästina, Mandela in Südafrika. Und was ist mit Wilhelm Tell: War er ein Terrorist oder ein Freiheitskämpfer?