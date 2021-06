Neue Bühnen, frische Bands – Der intime Zürcher Festival-Sommer Viele grosse Open Airs sind abgesagt. Dafür gibt es diesen Sommer kleine Konzerte an spannenden Orten. Diese fünf Acts dürfen Sie nicht verpassen. Tim Wirth

Über sie ist nicht viel bekannt: Die Zürcherin Palma Ada, deren Synthiemelodien glücklich machen. Foto: zvg

Tiger Flames

Eine neue Konstellation: Tiger Flames machen psychedelischen Folk. Foto: zvg

Es ist erst das dritte Livekonzert dieser Schweizer Indie-Supergroup. Mitglieder von One Sentence Supervisor, Alvin Zealot und Hanreti haben sich vor zwei Jahren zusammengetan und neue Musik entworfen. Als Tiger Flames machen sie psychedelischen Folk, wie die Band selbst sagt. Hallende Gitarren erzeugen eine Drohkulisse, die an ein Gewitter auf dem Meer erinnert.

Im Song «No Older Brother» scheint die Sturmwarnung mit jedem Takt schneller zu blinken. Und bei der hinzukommenden kühlen Stimme würde wohl auch die mutigste Kapitänin in den Hafen eilen. Wie sich das wohl auf einer Bühne anfühlt? Es lohnt sich bestimmt, zu sehen, was die Tiger Flames auf einer Konzertbühne so alles auslösen können.

Mi 30.6., 19.15 Uhr, Konzertreihe Ante Winterthur

Palma Ada

Das neue Album von Palma Ada handelt von ihrer Überforderung . Foto: zvg

Die Zürcherin, die nur wenig über ihr Leben preisgibt, wurde durch den Film «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» bekannt. Sie hat einen Teil des Soundtracks beigesteuert, der den orthodoxen Juden Motti durch die Strassen von Wiedikon begleitet.

Ihr Song «You» ist mit nur einer Minute viel zu kurz. Synthies spucken Bässe und Klänge aus, die sich als Hymne im Badezimmer eignen, um sich auf einen grossen Tag vorzubereiten. «Let’s fly to the moon», singt Palma Ada – und das ist zu diesen Melodien gar nicht so undenkbar. Doch die Musikerin kann auch nachdenklich. Ihr neues Album handelt von der eigenen Überforderung.

Sa. 3.7., 20 Uhr, Konzertreihe Ante Winterthur

Sam Himself

Wegen Corona kam Sam Koechlin von seiner Wahlheimat New York zurück nach Basel. Foto: Stefan Tschumi

Mit 20 ist der Basler Sam Koechlin nach New York ausgewandert. Dort hat er an seinem Indie-Pop gebastelt, der in den besten Momenten an The National oder The Boxer Rebellion erinnert: Eine tiefe Stimme. Dazu Gitarren, die ganze Landschaften entwerfen, Weiten, in denen man glücklich und traurig sein kann – und am besten melancholisch.

Seine neuste Single hat Sam Himself im Dachstock seiner Mutter in Basel komponiert, weil er wegen der Pandemie nicht zurück nach New York konnte. «Nothing Like the Night» handelt von seiner Klaustrophobie und seiner Verlorenheit. Aufnehmen konnte Sam Himself den Song dann wieder in Brooklyn.

Do. 8.7., 20.30 Uhr, Timeless Festival Zürich

Long Tall Jefferson

Mischt jetzt Folk mit Cloud-Rap: Der Luzerner Long Tall Jefferson. Foto: Ella Mettler

«Cloud Folk» heisst das neue Album von Long Tall Jefferson. Folk hat der Luzerner Künstler und ehemalige Gitarrist von Pablo Nouvelle schon immer gemacht. Er zupft die Gitarre und fesselt mit seinem Antispektakel.

Neu ist hingegen das «Cloud». Long Tall Jefferson bedient sich bei Stilen wie Cloud Rap und Trap, setzt mehr Synthesizer ein als sonst und auch mal Auto-Tune. Wie die österreichischen Cloud-Rapper Crack Ignaz oder Yung Hurn klingt er deswegen noch lange nicht, sondern immer noch wie Long Tall Jefferson, einfach ein bisschen moderner. Anders soll das auch gar nicht sein.

Do. 1.7., 20.30 Uhr, Timeless Festival Zürich

Okvsho

Die beiden Brüder mischen Jazz mit Elektronik. Foto: zvg

Der Jazz der beiden Zürcher Brüder klingt mehr nach Club als nach der Lobby eines Luxushotels. Das schnelle Schlagzeug und die Rasselgeräusche könnten manchmal auch als Techno durchgehen, die Bläser und das Klavier halten das Ganze edel.

Die beiden Musiker von Okvsho haben schon früh in brasilianischen Perkussionsgruppen gespielt. Auch die traditionelle Musik aus dem Balkan ist ihnen nah, da sie Wurzeln in Ungarn haben. Alle diese Einflüsse führen zu einer ganz eigenen Musik. Seit es Okvsho auf die bekannte Spotify-Playlist «State of Jazz» geschafft hat, sind sie auch international bekannt. In Zürich, wo sie herkommen, kann man sie aber im kleinen Rahmen bestaunen. Noch.

Do 15.7., 20.30 Uhr, Timeless Festival Zürich

