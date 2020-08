Portrait Miklos Gimes





12.09.2019

(Andrea Zahler/TAMEDIA AG) Andrea Zahler

Freunde aus Zürich hatten im Maggiatal ein Haus gemietet, eine Oase in wuchernder Natur. «Wir haben vergessen, was die Schweiz zu geben hat», sagten sie begeistert, als wir sie besuchten. Ich hörte ihnen zu und fragte mich, ob der Corona-Sommer eine patriotische Welle ausgelöst hat, mit all den Reiseerlebnissen aus einem wiederentdeckten Land.