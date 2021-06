Embraer in Zürich - Der jüngste Helvetic-Jet landet am Flughafen

Helvetic empfängt Embraer – Der neuste Helvetic-Jet ist zu Hause gelandet Um 17.23 Uhr ist der jüngste Spross der Helvetic Airways in Kloten gelandet. Zum Empfang gabs eine Feuerwehr-Dusche. Florian Schaer

Die HB-AZI nach ihrer Landung in Zürich-Kloten. Die Flughafenfeuerwehr bietet dem Neuankömmling die traditionelle Willkommensdusche. Francisco Carrascosa

Vier Regionaljets des Typs Embraer E195-E2 hat die Helvetic Airways beim brasilianischen Hersteller Embraer bestellt. Am Freitag, exakt um 17.23 Uhr, hat der erste davon auf der Piste 14 in Kloten aufgesetzt. Einige Schaulustige und vereinzelte Pressevertreter haben sich auf der Zuschauerterrasse des Flughafens eingefunden, um dem Empfang beizuwohnen und einen ersten Blick auf das Flugzeug zu erhaschen, das im Sinne des traditionellen Willkommensgrusses von zwei Feuerwehrautos angespritzt worden ist.

Die Maschine mit der Seriennummer 19020055 war am Donnerstag von ihrer Fabrikationsstätte São José dos Campos erst nach Natal (Brasilien) und dann nach Gran Canaria geflogen worden. Von dort dauerte die letzte Etappe der Auslieferung nach Kloten als Helvetic Flug OAW9421 noch genau 4 Stunden und 15 Minuten. Noch hat der Typ E195-E2 einen gewissen Seltenheitswert: Während des Auslieferungsfluges waren weltweit gerade mal sechs weitere davon in der Luft. Eine, die gerade von Pamplona ausgerechnet nach Gran Canaria unterwegs war, hat den Helvetic-Flug in etwa auf der Höhe von Casablanca gekreuzt.

Im Rumänischen bedeutet das Wort «azi» so viel wie «heute»; und mit der als HB-AZI registrierten Maschine verfügt Helvetic nun über ein Flugzeug, das in der Tat mehr oder weniger das repräsentiert, was heute technisch beziehungsweise punkto Ökologie möglich ist. Immerhin versprechen die Brasilianer, dass die zweite Generation des Jets gegenüber dem Vorgängermodell 25 Prozent weniger Treibstoff verbrauche und dabei auch deutlich leiser sei.

Neues Interesse an kleinen Flugzeugen

Ein Indiz dafür, dass derlei Behauptungen nicht nur leere Werbeversprechen sind, liefert die Tatsache, dass Embraer allen Corona-bedingten Negativprognosen zum Trotz über einigermassen volle Auftragsbücher verfügt. «Natürlich war 2020 ein schwieriges Jahr für unsere Industrie», sagte Embraer-CEO Arjan Meijer am Mittwoch an einer virtuellen Medienorientierung. Man sei dennoch in der Lage gewesen, 44 kommerzielle Flugzeuge an Kunden auszuliefern. Seit Beginn der Pandemie bestehe insbesondere ein wachsendes Interesse an kleineren und hocheffizienten Flugzeugen – die Zeit der grossen Widebody-Flugzeuge sei definitiv vorbei, ist Meijer überzeugt. Weltweit seien die Airlines vorsichtiger geworden, was ihre langfristige Flottenplanung angeht – davon könne Embraer mit seinen Produkten aktuell profitieren.

Die HB-AZI wird zunächst noch einige Zeit im Klotener Hangar der Helvetic zubringen und dort für den aktiven Liniendienst fertiggemacht werden. Der erste reguläre Linienflug der Maschine ist in etwa zwei Wochen vorgesehen. Die übrigen drei bestellten E195-E2-Flugzeuge sollen bis Ende Juli an die Fluggesellschaft ausgeliefert werden. Damit wird dann die aktuelle Flottenmodernisierung mit insgesamt acht neuen E190-E2 und den vier längeren Schwestermodellen E195-E2 abgeschlossen sein. Helvetic hält weitere 12 Optionen für Embraer-E2-Flugzeuge; daraus definitive Kaufverträge zu machen, das sei aber zumindest kurzfristig noch kein Thema, sagte CEO Tobias Pogorevc am Mittwoch. Man wolle nun erst einmal die Entwicklungen der Post-Corona-Zeit abwarten.

