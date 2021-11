Verwahrloste Liegenschaft – Der junge Mann, der alleine in einem ganzen Block lebt In einem Baselbieter Dorf werden mehrere Gebäude abgerissen. Die Bewohner haben das Weite gesucht – ausser Firat Öztürk (24), der als Letzter die Stellung hält. Benjamin Wirth

Firat Öztürk blickt auf die verwahrlosten Wohnungen am Ziegelweg, die bald abgerissen werden. Foto: Dominik Plüss

Schwermütig schweift der Blick von Firat Öztürk über die grosse Grünfläche vor seinem Wohnblock. «Hier habe ich einen Grossteil meiner Kindheit verbracht», sagt er und zeigt auf ein Klettergerüst: «Darunter haben wir früher unsere Schätze vergraben.»

Sein Leben lang wohnt der 24-Jährige in Binningen, seit über 17 Jahren am Ziegelweg. Mit dem Ortsteil direkt neben der Sekundarschule Spiegelfeld verbindet er viel. «Es tut weh, dass ich meinen Kindern in Zukunft nicht zeigen kann, in welchem Haus ich aufgewachsen bin.» Demnächst wird seine jahrelange Bleibe zusammen mit fünf weiteren Mehrfamilienhäusern abgerissen. Insgesamt 58 Wohnungen müssen weichen und neuen, moderneren Bauten Platz machen.