Minusgrade bis Sonntag – Der kälteste Ort im Kanton liegt mitten in der Stadt Zürich Es ist kalt und es wird noch eisiger: Doch der Minusrekord im Kanton Zürich wird bei weitem nicht erreicht. Fakten zur jetzigen Kältewelle. Thomas Zemp

Die Temperaturen steigen frühestens am Sonntag wieder auf über null Grad: Eis am Alfred-Escher-Brunnen, aufgenommen 2018. Foto: Archiv Tamedia

Wie kalt wird es in diesen Tagen in Zürich?

Die Wetter-App auf dem iPhone gibt an, dass es in Zürich am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr am wärmsten ist: Das Thermometer steigt auf minus 4 Grad Celsius. Für die Nächte vom Freitag auf den Samstag und vom Samstag auf den Sonntag zeigt die App die tiefsten Temperaturen an, sie fallen auf minus 11 Grad Celsius. Meteo Schweiz geht diese Frage wissenschaftlicher an. «Nach den aktuellen Prognosen erstreckt sich am Messestandort Zürich-Fluntern die erwartete intensivste Kälte über fünf Tage vom 11. bis 15. Februar», schreibt es auf Anfrage. «Die mittlere Minimumtemperatur sinkt dabei auf minus 8,2 Grad.»