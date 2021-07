Interview mit Markus Gygax - «Der Kampfjetentscheid ist mutig und politisch sehr klug»

Erfahrener Kampfjetpilot und mehr Infos einblenden

Nach einer kaufmännischen Lehre absolvierte Markus Gygax bei der Luftwaffe die komplette militärische Laufbahn eines Berufsoffiziers – von der Rekrutenschule 1970 bis zum Piloten im Überwachungsgeschwader und in der Patrouille Suisse. Er absolvierte eine Ausbildung zum Luftkampffluglehrer in den USA und leitete die Einführung des damals neuen Kampfjets F/A-18. Im Jahr 2008 wurde er zunächst Interimskommandant der Schweizer Luftwaffe und danach zum Kommandanten ernannt. 2012 wurde er pensioniert, verfolgt aber die Militärpolitik nach wie vor mit grossem Interesse. So präsidiert er etwa die Stiftung Pro Aero zur Förderung der Schweizer Luftfahrt. Der 71-Jährige wohnt in Weisslingen und hebt noch heute gerne ab – als begeisterter Gleitschirmpilot. (red)