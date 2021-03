Massentests in Zürich – Der Kanton bereitet die Testoffensive vor – Stadtzürcher Schulen sind bereit In Zürich sollen schon bald repetitive Tests in Firmen durchgeführt werden. Ein neues Testkonzept steht kurz vor Abschluss. Ein Puzzle-Teil ist noch unklar. Patrice Siegrist

Eine Schülerin spuckt in einen Behälter beim Massentest im Schulhaus Milchbuck in der Stadt Zürich Anfang Februar. Foto: Anna-Tia Buss

Der Kanton Zürich will in den nächsten Tagen ein neues Konzept für Massentests vorlegen. Konkret geht es darum, wie im Kanton künftig in Firmen und allenfalls auch in Schulen repetitive Tests im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt werden sollen. Darin soll geklärt werden, wie das Probenmaterial beschafft und die Logistik aufgebaut sowie die IT koordiniert geplant werden soll, wie SRF zuerst berichtete.

«Wir stehen kurz vor der Lancierung», sagt ein Sprecher der Gesundheitsdirektion auf Anfrage. Wie diese genau aussehen wird, präzisiert der Sprecher nicht. Die Gesundheitsdirektion werde «in Kürze» kommunizieren, sagt er.