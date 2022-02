Analyse zum Wohnungsbau – Der Kanton Zürich ist gebaut Der Leerwohnungsbestand nimmt auch auf dem Land stetig ab, und das Bauland wird überall knapp. Das führt zu einer gewagten These, die sich bald bewahrheiten wird. Meinung Hélène Arnet

Eine der letzten grossen Überbauungen in der Stadt Zürich: Das Freilager-Areal. Foto: Reto Oeschger

Zürich ist gebaut. Es ist 34 Jahre her, seit die damalige SP-Stadträtin Ursula Koch an einer Hauptversammlung des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins diesen mittlerweile legendären Satz äusserte. Sie sprach damals von der Stadt Zürich und erntete in der Folge dafür immer wieder Häme. Denn von wegen gebaut: Seit 1990 hat die Anzahl Wohnungen in der Stadt um knapp ein Viertel zugenommen.