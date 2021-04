Zusätzliche Corona-Hilfe – Der Kanton Zürich will den Tourismus wiederbeleben Der Kantonsrat sagt Ja zu einer Finanzspritze von fast fünf Millionen Franken, um Touristen anzulocken. Nur die GLP wehrt sich dagegen. Liliane Minor

Zürich soll sich im Ausland als Reisedestination in Erinnerung zu rufen – doch dafür braucht Zürich Tourismus Geld. Foto: Urs Jaudas

Wenn Tourismusregionen Werbung machen, um Gäste anzulocken, dann zahlt der Steuerzahler meistens kräftig mit. Nicht so im Kanton Zürich. Hier steuert die öffentliche Hand gerade einmal 7 Prozent zum 22,7 Millionen Franken schweren Budget des Vereins Zürich Tourismus bei. Der Verein macht unter anderem Werbung im Ausland, führt die Touristen-Information am Hauptbahnhof und bietet Stadtführungen an. Zur Hauptsache finanziert er seine Aktivitäten über die sogenannte City Tax, eine Abgabe auf jede der jährlich etwa 6,5 Millionen Hotelübernachtungen in der Region.