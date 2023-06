Im Garten des Hirschen in Schwamendingen – Der Kellner schlägt vor Freude die Hände zusammen Gazpacho, Kalbsnieren, Caramel-Köpfli: Dieses Gasthaus im Zentrum des Aussenquartiers hat eine gute Küche. Früher haben sich hier die Fuhrleute gestärkt. Stefan Busz



Diese Rösti will der Mann vom Nebentisch haben. Auch die Kalbsnieren sind tadellos. Foto: Sabina Bobst

Im Garten begrüsst Mikel Gjidoda, kurz Chef Michi, den Gast. Unter der Kastanie ist ein schöner Platz frei, der Kellner deckt den Tisch ein. Es ist sicher nicht der idyllischste Ort in der Stadt, die Autos auf der Winterthurerstrasse rauschen in der Nähe vorbei. Und doch: Man sollte im Gasthof Hirschen einmal einkehren, wie es so viele in der Vergangenheit getan haben.