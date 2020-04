Sechseläuten – trotzdem – Der Kinderumzug – Corona-Edition Der Kinderumzug am Sechseläuten findet statt – dank unseren Lesern. Einfach etwas anders. Wir zeigen die besten Leservideos und Bilder. Hélène Arnet

Kostümfest bei der Familie Meier: Nun sind die Kinder etwas weniger traurig, dass der Kinderumzug nicht stattfindet. Bild: PD Bei Baumanns: Tochter Amalie (3 1/2 jährig), im Kostüm der Zunft Hard. Sechseläuten bei Vicaris: Auch das Pferd fehlt nicht. Und einen Bööggen haben sie auch gebastelt. Das war einmal: Der heute 92-jährige René Levkowicz erinnert sich, dass er zweimal als «Indianer» verkleidet am Kinderumzug teilnahm. Bei Höfligers zuhause: Julia, 5. Bei Familie Mücke: Amelie (7, in Blau) und Emma (8 in Pink). . Familie Berger: Alice und Fiona in Biedermeier. Eine Delegation des Chinderjodelchörlis Wylandsterne Dinhard und Trachtenkinder aus dem Zürcher Weinland. Mit dabei: Nina, Elena, Leoni, Selina, Desirée, Adriana, Natalie. Julien und Amelie. Kinderumzug im Garten: Nick und Livia Wohlwend haben offensichtlich Spass daran. 1 / 9

Der «Tages-Anzeiger» rief Leserinnen und Leser dazu auf, Bilder von Kindern in Kostümen zu schicken, damit am Sechseläutensonntag wenigstens ein bisschen Kinderumzugsstimmung in der Stadt herrscht. Eine Auswahl davon zeigen wir in diesem Artikel.

Also rein in den Sechseläutensonntag 2020: Besammlung um 14 Uhr. Rund 3000 kostümierte Kinder und 800 Musikantinnen und Musikanten von Jugendmusikgruppen aus der Region warten im Raum Bellevue-Utoquai. Ein wahnsinniges Gewusel, Geschnatter und Gekicher. Dass dieser Flohzirkus bald schon in Formation durchs Limmatquai ziehen soll, scheint fraglich.

Doch dann, um 14.30 Uhr, ist alles schlagartig anders. Nun herrscht Ordnung. Der Kinderumzug des Sechseläuten 2020 startet – leider nicht. Ein bisschen doch. Zum Beispiel zu Hause bei Familie Vicari:

Blumenmädchen dürfen nicht fehlen. Video: Familie Vicari

Natürlich darf die Musik dazu nicht fehlen. Samt Böögg, der ja jeweils am Schluss des Umzugs mitgeführt wird. Hier kommen Musik und Böögg. Das darin vorkommende Lied schickte uns die Liedermacherin Marianne Schauwecker, gespielt mit einem Holzstuhl als Trommel und einer Blockflöte.

Von Bööggen und Märschen. Alles von Leserinnen und Lesern geliefert. Video zusammengestellt von TA

Weitere Beiträge zum Sechseläutenmarsch, Corona-Edition, werden natürlich erst am Sechseläutenmontag selbst eingespielt. Und auf Initiative der Stadtmusik Zürich formierte sich ad hoc die United Stay@Home Blasmusig. Ihren Beitrag finden Sie hier.

Weil es so schön war, zum Schluss noch dies: Wir wünschen einen schönen Sechseläutensonntag – trotz allem.

Der «Sechseläutenmarsch» im Gegenlicht, trotzdem schön. Video: Familie Meier