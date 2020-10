Alle Basler Spieler in Quarantäne – Klassiker FCZ - FCB wegen positivem Corona-Fall abgesagt Wenige Stunden vor dem Duell FC Zürich gegen FC Basel machte das Gerücht die Runde, die Partie könne nicht stattfinden. Kurze Zeit später folgte die Bestätigung. Adrian Hunziker

Der Klassiker FCZ gegen FCB findet nicht statt. Foto: KEYSTONE Die Partie musste kurzfristig abgesagt und verschoben werden. Foto: KEYSTONE Der FCZ verlor so in Basel 0:4. Foto: KEYSTONE 1 / 5

Ein nicht genannter Spieler des FC Basel wurde am Samstagabend positiv auf das Coronavirus getestet. «Nach Rücksprache mit dem kantonsärztlichen Dienst begibt sich die komplette erste Mannschaft inklusive Staff per sofort in Quarantäne, dies, weil der Spieler am Mannschaftstraining teilnahm», lässt der FCB mitteilen. Wie lange die Quarantäne andauert, steht noch nicht fest.

Das hat zur Folge, dass der Klassiker FC Zürich gegen FC Basel von heute 16 Uhr nicht stattfinden kann.

Das Spiel wird gemäss Schutzkonzept der Swiss Football League auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht klar. Es ist in der noch kurzen Saison die erste Spielverschiebung wegen Corona in der Super League.

Damit trifft es innerhalb von drei Monaten erneut den Klassiker. Bereits im Juli hatte es vor der Partie in Basel einen Corona-Fall gegeben, damals beim FCZ. Mirlind Kryeziu war positiv getestet worden, ein Grossteil der Zürcher hatte sich in Quarantäne begeben müssen, sodass der FCZ in Basel mit einer Rumpf-Elf, gespickt mit U21-Spielern, hatte antreten müssen – und 0:4 untergegangen war.