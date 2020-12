Kritik am konservativen Katholiken – «Der klerikale Männerbund muss weg» Felix Caduff richtet klare Worte an den elitären Kreis der Bistumsspitze. Der Präsident der kantonalzürcherischen Synode plädiert auch für eine Lösung. Michael Meier

Felix Caduff(links), Präsident der kantonalzürcherischen Synode, findet, für den konservativen Kreis der Bistumsspitze zähle nur die Hierarchie. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Für Felix Caduff brachte die Rückweisung der Bischofsliste das Fass zum Überlaufen. «Genug ist genug», sagt der Präsident der kantonalzürcherischen Synode. Kritik übt er an der konservativen Mehrheit des Churer Domkapitels, welche die Liste abgelehnt hatte. So forderte Caduff letzte Woche den Drahtzieher des Coup, Generalvikar Martin Grichting zum Rücktritt auf. An der heutigen Sitzung des kantonalen katholischen Kirchenparlaments in Winterthur erläuterte er diese Forderung mit einer programmatischen Rede.

«Die erbarmungslosen ideologischen Hardliner eines klerikalen Männerbundes müssen weg.» Das veröffentlichte Protokoll der geheimen Domkapitel-Sitzung zeige «eine skurrile und absolutistische Welt, welche die meisten Menschen sprachlos und verärgert zurücklasse». Für den elitären Kreis an der Bistumsspitze unter dem Einfluss von Martin Grichting komme ein echter Dialog auf Augenhöhe oder Schritte zur Befriedung nicht in Frage. Vielmehr zähle für diesen Kreis einzig die Hierarchie, ihr eigenes enges Korsett linearen Denkens: Weiss und Schwarz, die Guten und die Bösen.