Jubelfeier zum 41. Jahrestag der sandinistischen Revolution – mit Maske: Daniel Ortega und seine Ehefrau Rosario Murillo am 19. Juli in Managua. Foto: Cesar Pérez (PD)

Das Wort «Covidiot» ist zwar nicht gerade nett, aber es ist eine originelle und eingängige Bezeichnung für Leute, die die Existenz des Coronavirus leugnen. Oder es für harmlos halten. Oder die glauben, Bill Gates habe es in einem Labor gezüchtet, um Milliarden Menschen mittels Impfpflicht einen Chip einzuspritzen, der sie ausschliesslich zum Kauf von Microsoft-Produkten zwingt.

Wenn Covidioten zu Tausenden demonstrieren, wie vor einigen Wochen in Berlin, ist es schlimm. Wenn einer von ihnen im Präsidentenpalast sitzt, ist es schlimmer.

Der grösste Präsidenten-Covidiot auf dem amerikanischen Kontinent ist nicht Donald Trump («Im April verschwindet das Virus von selber»). Auch nicht der Brasilianer Jair Bolsonaro («Nur eine kleine Grippe»). Nein, der König der Covidioten ist Daniel Ortega, historischer Sandinistenführer und Diktator in Nicaragua.

Ortegas Corona-Politik folgte lange dem Prinzip: Wir ignorieren das Virus einfach. Besser noch: Wir schüchtern es ein, indem wir genau das tun, was man eigentlich nicht tun sollte.

Deshalb rief das sandinistische Regime im Frühling seine Anhänger zu Massendemonstrationen mit innigen Umarmungen und vielen Küssen auf – unter dem Motto: «Liebe in Zeiten von Covid-19.» Fussballspiele und sogar Boxkämpfe blieben erlaubt, die Schulen offen.

Dann tauchte Ortega wochenlang einfach ab – vielleicht aus Angst vor einer Ansteckung?

Die Kapitalisten sind schuld

Als er sich im Juli zu den Jahresfeierlichkeiten der sandinistischen Revolution wieder zeigte, trug er eine Maske und sagte, die «ökonomischen Modelle des Grosskapitals» seien schuld an der Pandemie.

Bis heute ist Nicaragua weltweit eines der Länder mit den laxesten Anti-Corona-Massnahmen. Das nicaraguanische Gesundheitsministerium spricht von einer tiefen Zahl Infizierter und Verstorbener – laut privaten Ärzteorganisationen droht hingegen der Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Mancherorts sei er bereits erfolgt.

Aber aus einer angeblich inexistenten Pandemie Profit zu schlagen: Das gelingt Ortega allemal. Wer nach Nicaragua einreist, muss sich einem Test unterziehen, für den der Staat 150 Dollar verlangt. Was zur Folge hat, dass Hunderte von arbeitslos gewordenen nicaraguanischen Arbeitern aus den Nachbarländern nicht in ihre Heimat zurückkönnen, weil ihnen das Geld für den Test fehlt. Sie hängen verzweifelt an den Grenzübergängen fest.

Ortega ist nicht nur ein Covidiot, sondern auch ein Zyniker. Und zur Bezeichnung jener europäischen Linken, die ihn aus revolutionärer Nostalgie noch immer verehren, könnte man beim Wort «Covidiot» die ersten drei Buchstaben auch weglassen.