Eklat bei den Bayern – Bis der Starstürmer in der Kabine zuschlägt Sadio Mané attackiert Leroy Sané körperlich und fliegt vorerst aus dem Kader. Es ist ein Tiefpunkt nach enttäuschenden Monaten für den Angreifer. Sebastian Fischer

Noch nicht die ganz grosse Verstärkung: Sadio Mané nimmt vor der Partie gegen Manchester City auf der Bank Platz. Foto: Oli Scarff (AFP)

Hasan Salihamidzic hat sich den Verlauf der Geschichte sicher etwas anders vorgestellt, als er einen berühmten Fussballer in dessen Haustür eine Mango schälen sah. Das waren, zur Erinnerung, die Dimensionen, als Sadio Mané zum FC Bayern kam: Der Sportvorstand erzählte in der «Sport Bild» die Homestory von der Eroberung eines Fussballers von Welt. Noch ein Auszug aus dem Interview: «Nach ein wenig Smalltalk haben wir uns in eine Couch-Ecke gesetzt, wo ich ihm versicherte, dass ich mit dem Kopf durch die Wand gehen würde, um ihn zu bekommen.»