Salvinis Online-Guru unter Verdacht – Der koksende Supermoralist

Salvinis Kommunikationschef unter Verdacht – Der koksende Supermoralist Luca Morisi war der mächtige Spindoktor von Matteo Salvini. Nun ermittelt die Justiz wegen Drogenhandels. Der Fall zerreisst Italiens rechte Lega. Oliver Meiler aus Rom

Er steuerte die Dampfwalze im Netz: Der 47-jährige Luca Morisi aus Mantua. Foto: Antonio Masiello (Getty Images)

Häme ist eine niedere Regung, oft wird sie befeuert von der Lust nach Revanche. Doch Luca Morisi, der gerade eine Lawine davon abbekommt, kann sich jetzt schlecht beklagen. Der Kommunikationschef, Social-Media-Guru und Spindoktor von Matteo Salvini hat in den vergangenen Jahren im Namen seines Mandanten und Freundes viele Menschen den Gehässigkeiten im Netz ausgesetzt: Migranten, politische Gegner und ganz besonders auch Drogenabhängige. Nun stürzt er selbst über Partynächte mit jungen Männern, Kokain und einer noch nicht näher erörterten «flüssigen Droge» und muss sich den Vorwurf der Doppelmoral gefallen lassen. Und Salvini mit ihm, gewissermassen im Echo.

Salvini in allen Posen, auch mit Maschinengewehr

Morisi, 47 Jahre alt, aus Mantua im Norden Italiens, beschrieb sich selbst einmal als «soziales Megafon». So viel Lärm machte er auf Facebook, Twitter, Instagram und Tiktok für Salvini. Dass die Anhänger den Chef der rechten Lega bald «Capitano» riefen, war Morisis Idee. Er leitete ein Büro mit zwanzig Mitarbeitenden, die rund um die Uhr Posts in die Welt setzen, Dutzende jeden Tag, manchmal Hunderte: Salvini beim Essen eines Nutellabrots, Salvini auf einem Selfie mit Fans, Salvinis jüngste Attacke gegen Seenotretter, Salvini vor einem Teller Pasta, Salvini mit einer Maschinenpistole, Salvini mit seiner Tochter, Salvini auf einem Bagger in einer Siedlung von Roma und Sinti, Salvini in Badehose, Salvini mit Rosenkranz, Salvini inmitten halb nackter Tänzerinnen im Strandclub Papeete in Milano Marittima.

Morisi nannte seine Maschine «La Bestia», sie war eine Dampfwalze. Die Gefolgschaft Salvinis wuchs auf allen Plattformen in die Millionen, und die Lega stieg von 4 auf 34 Prozent in der Wählergunst, in sieben Jahren. So unsäglich dumpf und niederträchtig die «Bestia» auch war: In der Lega mochte niemand gegen Morisi aufbegehren, er machte sie so stark wie nie.

Dann kamen die Carabinieri

Als er nun vor ein paar Tagen bekannt gab, er trete aus «familiären Gründen» zurück, auch aus dem Sekretariat des Parteichefs, dachten zunächst alle an einen politischen Bruch: Passte ihm vielleicht nicht, dass Salvini mit Mario Draghi regiert? Missfiel ihm, dass der Chef nicht heftig genug mit den Impfgegnern flirtet? Oder umgekehrt, weil er zu heftig mit den «No Vax» flirtet?

Es war alles ganz anders, profaner sozusagen. Mitte August fanden die Carabinieri im Hinterland von Verona, wo Morisi eine Wochenendwohnung besitzt, bei einer Routinekontrolle im Wagen von drei jungen rumänischen Männern einen Flacon mit flüssiger Droge. Die Männer sagten, Morisi habe sie ihnen verkauft. So fuhren die Carabinieri zu Morisi, durchsuchten die Wohnung und fanden auch Kokain, versteckt in Büchern.

Die Würde der einen und anderen

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Drogenhandels. Morisi gibt sich sehr zerknirscht und entschuldigt sich bei Salvini und der Lega. Er leide an «Lebensnöten», sagt er. Salvini verteidigt ihn. Morisi werde von den Medien fertiggemacht, behauptet er. «Wer wird ihm die Würde wieder zurückgeben?» Nun, was sollen da die vielen Opfer der Bestie sagen? Dass die Geschichte gerade jetzt publik werde, so kurz vor den Gemeindewahlen vom Wochenende, sei ja wohl kein Zufall, findet Salvini.

Und tatsächlich: warum jetzt, eineinhalb Monate nach dem Vorfall? Wahrscheinlich wäre es für Salvini lohnend, wenn er in den eigenen Parteireihen nach dem Leak suchen würde – etwa unter den Weggefährten, die seinen Politstil nie mochten, die Hetze und den Hass, das nationalistische und fremdenfeindliche Gedonner. Die zuletzt geschrumpfte Lega droht an diesen Falllinien zu zerbrechen, und Salvini kämpft schon um sein politisches Überleben.

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). @OliverMeiler

